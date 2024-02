In Sachsen gibt es jährlich Tausende Anzeigen von vermisst gemeldeten Personen. Eine Vermisstenmeldung in Görlitz nach einem Ehepaar, die seit Ende vergangenen Jahres lief, hat kürzlich einen tragischen Ausgang genommen. Anfang Februar wurden die beiden 80-Jährigen tot in ihrer Garage im Auto gefunden. Fast zwei Monate blieben die Leichen unentdeckt.