In Hoyerswerda sucht die Polizei nach der 14 Jahre alten Maja Marie H. Laut Polizei verließ das Mädchen am vergangenen Freitagabend ihr gewohntes Umfeld in Hoyerswerda. Seitdem ist der Teenager verschwunden. Die Fahndung der Polizei sei bislang erfolglos geblieben. Die Suche dauere an.

Bildrechte: Polizei Sachsen