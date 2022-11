Bei einem Zusammenstoß zweier Laster auf der Autobahn 14 zwischen Döbeln und Leisnig ist am Dienstagmorgen ein Lastwagenfahrer gestorben. Ein weiterer Kraftfahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrzeuge seien frontal ineinander gefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Auf der A14 sind in einem Baustellenabschnitt bei Döbeln zwei Lastwagen frontal zusammengestoßen. Ein Fahrzeug war auf die Gegenfahrbahn geraten. Bildrechte: Lausitznews.de

Wie die "Sächsische Zeitung" berichtet , geschah der Unfall im Baustellenbereich, als ein Lastwagen in den Gegenverkehr geriet. Der Unfallverursacher hatte dort eine behelfsmäßige Leitplanke durchbrochen und zunächst einen dritten Lastwagen gestreift, dessen Fahrer unverletzt blieb.

Aufgrund des Unfalls ist die Autobahn vorerst in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr staut sich bis Nossen-Nord und Mutzschen zurück. Wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann, sei unklar, so die Polizeisprecherin. Ebenfalls unklar sei, ob es weitere Verletzte gibt. Neben Einsatzkräften am Boden war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.