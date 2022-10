Ein Lkw-Unfall hat in der Nacht zum Montag im Vogtland die A72 Richtung Leipzig lahmgelegt. Laut Polizei war Sonntagabend bei Treuen ein Lkw-Sattelzug vermutlich wegen eines Reifenplatzers nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der mit Autoteilen beladene 40-Tonner prallte gegen die Leitplanke und eine Betonwand. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden zwei weitere Pkw und ein Lkw beschädigt. Es gab keine Verletzten. Es entstand aber Schaden von 120.000 Euro. Für die Bergung der Fahrzeuge und zur Beseitigung ausgelaufenen Diesels musste die Autobahn Richtung Leipzig acht Stunden voll gesperrt werden.

Bereits zuvor spielten sich in der Gegenrichtung ebenfalls im Vogtlandkreis Szenen wie aus einem Actionfilm ab. Dort war ein Auto mit einem Mann auf der Motorhaube über die Autobahn gefahren. Ein Polizeisprecher sagte MDR SACHSEN: Nachdem es zunächst eine verbale Streitigkeit über einen vorausgegangenen Auffahrunfall gegeben haben, sei ein 59-Jährige in seinen Pkw eingestiegen und losgefahren. "Der 23-jährige Unfallgegner wollte ihn aufhalten und geriet auf die Motorhaube des Flüchtigen."



Nach vier Kilometern stoppte der Fahrer, die Auseinandersetzung setzten die Kontrahenten im Baustellenbereich fort. Die Beamten des Autobahnpolizeireviers Reichenbach stellten beim Fahrer 1,9 Promille fest. Beide Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.