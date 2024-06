Die Suche wird laut Polizeisprecherin Stein auf ein Gebiet südlich und südwestlich von Döbeln konzentriert. Das Stadtgebiet von Döbeln sei bereits durchkämmt worden, jedoch ohne Erfolg. Bisher habe die Polizei keine Spuren gefunden, die dem ukrainischen Mädchen zugeordnet werden können. Die Suche soll bis in den Abend andauern. Bisher seien zahlreiche Hinweise von Anwohnern eingegangen, so Stein. Leider sei bisher noch kein entscheidender dabei gewesen.

Das neunjährige Mädchen war am Montag voriger Woche zuletzt in Döbeln gesehen worden. Sie war auf dem Weg zur Schule, kam dort aber nie an. Auch eine Vermisstenmeldung in den Fernsehsendungen "Aktenzeichen XY ungelöst" und "Kripo live" hat laut Polizei keine konkreten Hinweise gebracht.