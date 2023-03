Douglasien können bis zu 400 Jahre alt werden und in Europa eine Höhe von 60 Metern erreichen. Die beschädigten Bäumchen im Harthaer Stadtwald waren gerade mal anderthalb Meter hoch. Die Stadt will dem Ordnungsamt zufolge erstmal abwarten, ob sich Seitentriebe an den beschädigten Bäumen bilden. Andernfalls werde nachgeforstet, so Fischer.