Fahrzeugmuseum Chemnitz Lastenräder - keine Erfindung der Neuzeit

Beim diesjährigen Fahrradfest im Museum für Sächsische Fahrzeuge am Sonntag in Chemnitz standen Lastenfahrräder im Mittelpunkt. "Geschichte trifft Moderne", sagt Vereinschef Ludwig Karsch, der in einem Vortrag über die lange Geschichte des Lastentransports per Rad sprach. "Erste Ideen gab es schon direkt nach der Erfindung des Laufrades 1817. Aber die ersten Transporträder kamen um 1890 auf den Markt."