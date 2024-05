Drechsler aus aller Welt haben am Wochenende in Olbernhau die Späne fliegen lassen und viele Interessierte und Schaulustige angelockt. Am Einlass habe sich zeitweise eine Schlange gebildet, sagte Organisator Martin Steinert vom Drechselzentrum Erzgebirge am Sonntag. Er schätzte die Besucherzahl auf etwa 3.500 Menschen. Das waren deutlich mehr als die erwarteten 2.000.



Beim "Drechsler-Forum-Treffen" in der Saigerhütte standen unter anderem Schauvorführungen und mehrere Wettbewerbe auf dem Programm. Außerdem gab es eine Werkzeugmesse.