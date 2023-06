"Ich musste erstmal googeln, wo Mittweida liegt", sagt sie. Sie habe zwar in Dresden studiert, von der Kleinstadt vorher aber nie etwas gehört. Seit Anfang Mai ist sie nun aber mit Sack und Pack und Hund Kasimir nach Mittelsachsen gezogen. "Mein erster Eindruck war sehr positiv", sagt Senarath. "Ich wusste ja nicht, was mich erwartet, aber die Leute sind alle sehr nett und meine Mitbewohnerin ist toll."

In diesem Geschäft auf der Rochlitzer Straße können die Mittweidaer mit den Pionieren ins Gespräch kommen. Oft sitzen sie abends auch gemütlich vor der Tür. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Kleinstadt gibt Lebenszeit zurück

Senarath schätzt bereits jetzt viele Dinge an der Kleinstadt. "Alles ist sehr schnell erreichbar", sagt sie. "Ich unternehme viel mehr als in Berlin, weil da immer schon die Anfahrt so lange dauert." Außerdem sei es schön Bekannten über den Weg zu laufen. "In Berlin begegnet man sich nicht einfach so", sagt sie. "Außerdem bekommt man hier viel Lebenszeit zurück." Gerade sei sie eine Woche in Berlin gewesen und davon sehr gestresst.

Da sie als Texterin bei einem Startup-Unternehmen ortsunabhängig arbeiten kann, überlegt Senarath auch nach Ende des Projekts in Mittweida oder auch Chemnitz zu bleiben. "Noch habe ich mich nicht entschieden, aber ich kann es mir vorstellen", sagt sie.

Der Lieblingsort von Bettina Böhnisch ist die Filmbühne Mittweida. Sie hofft in ihrer Zeit in der Stadt auch eine Zusammenarbeit organisieren zu können. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Sehnsucht nach Trubel in der Großstadt

Bettina Böhnisch ist sich dagegen sicher, dass sie im Oktober nach Berlin zurückkehren wird. "Ich kann nicht dauerhaft in einer Kleinstadt leben", sagt sie. "Ich habe Sehnsucht nach der großen Stadt und dem Trubel." Unwohl fühlt sich die studierte Soziologin in Mittweida aber nicht. "Mein Vater hat hier vor über 50 Jahren studiert und deswegen ist mir alles aus Erzählungen bekannt", sagt sie. Außerdem sei es landschaftlich sehr schön.

Mittweida auf einen Blick Struktur:

Große Kreis- und Hochschulstadt, Sitz der Verwaltungsgemeinschaft Mittweida



Einwohnerzahl:

14.286



Fläche:

41,24 Quadratkilometer



Ortsteile:

Falkenhain, Frankenau, Lauenhain, Ringethal, Tanneberg, Thalheim, Zschöppichen



Hochschule:

5.890 Studierende (Stand 2022)

5 Fakultäten

Böhnisch wurde vor allem von Neugier nach Mittweida getrieben. Sie habe das Projekt "Summer of Pioneers" schon einige Zeit aus der Ferne beobachtet und wollte schon vergangenes Jahr teilnehmen. "Es war keine Entscheidung für einen Ort sondern für einen Zeitabschnitt", sagt sie. Es würde aktuell gut passen, da sie sich beruflich neu orientiert. Bislang hat sie sich bei einem Umweltverein mit Beteiligungsverfahren an der Energiewende beschäftigt. "Deshalb war ich auch neugierig auf Sachsen, weil hier ein schwieriges Feld für Bürgerbeteiligungen zu sein scheint."

Alle Pioniere und Pionierinnen bringen sich ehrenamtlich ins Stadtgeschehen von Mittweida ein. Sie haben bereits viele Ideen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Engagement vor der eigenen Haustür

In Mittweida will sie gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Projekt die Einheimischen dazu bringen sich in und für ihre Stadt zu engagieren. So soll es zum Beispiel einen Abend geben, an dem alle Interessierten über die Möglichkeit einer "Mitmach-Werkstatt" in der Stadt diskutieren können. "Wir wollen die Rahmenbedingungen stellen und den Prozess begleiten", sagt Böhnisch. "Wir wollen alles auf langfristige Füße stellen, damit etwas bleibt, auch wenn wir die Stadt wieder verlassen."

Sarah Oppenländer will am Schwanenteich eine "Achtsamkeitsreihe" anbieten. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Das ehrenamtliche Engagement für Mittweida stemmen die Pioniere und Pionierinnen neben ihrer normalen Arbeit. So auch Sarah Oppenländer aus Ingolstadt. Sie plant in Mittweida unter anderem eine "Achtsamkeitsreihe", bei der zum Beispiel Yoga und eine Klangreise öffentlich und kostenfrei im Schwanenteichpark angeboten werden sollen. Und auch eine Brachfläche in der Rochlitzer Straße soll im Sommer mit einem bunten Programm bespielt werden, bei dem sich auch Bettina Böhnisch und Arunika Senarath aktiv einbringen. "Städte leben vom Ehrenamt und das muss geschätzt werden", sagt Oppenländer.

Diese Brachfläche in der Rochlitzer Straße soll im Sommer mit verschiedenen Aktionen zum Leben erweckt werden. Bildrechte: MDR/Anett Linke

"Das Wichtigste ist, dass man seine Liebsten um sich hat"

Die Designerin und Unternehmerin hat sich bereits gut in Mittweida eingelebt. "Es wird nie langweilig", erzählt sie. "Aber es liegt auch an einem persönlich, ob man neugierig ist und offen auf die Menschen zugeht." Außerdem spiele die Jahreszeit eine Rolle, in der man sowieso viel draußen unterwegs sei.

Dass eine Kleinstadt womöglich nicht genauso viele Möglichkeiten wie eine Großstadt bietet, sei kein Ausschlusskriterium für ein Leben in Mittweida. "Man kann ja auch hin und wieder einen Ausflug in umliegende Regionen machen. Mittweida liegt dafür sehr günstig", sagt Oppenländer. "Das Wichtigste ist, dass man seine Liebsten um sich hat. Das ist mir hier wieder einmal mehr bewusst geworden." Deswegen will sie nach Ende des Projekts nach Ingolstadt zu Familie und Freunden zurückkehren.