Die Städte Frankenberg und Hainichen wollen ab sofort beim Betrieb ihrer Freibäder kooperieren. Frankenbergs Bürgermeister OIiver Gerstner (CDU) sagte am Montag auf Anfrage von MDR SACHSEN, das Freibad im Frankenberger Stadtteil Sachsenburg habe am Sonntag nach vier Jahren wieder geöffnet. Um das notwendige Aufsichtspersonal stellen zu können, wechsele ein in Hainichen ausgebildeter Schwimmmeister unmittelbar nach seinem Abschluss nach Sachsenburg. Dort werde er zunächst von zwei älteren Rettungsschwimmern unterstützt, die noch über eine Befähigung zur Badaufsicht verfügen.