Geschichte des Drachenbootfestes - Das chinesische Drachenbootfest, auch Duanwujie genannt, ist ein traditionelles Fest und auch ein gesetzlicher Feiertag in China.

- Das Fest findet jedes Jahr am fünften Tag des fünften Mondmonats nach dem chinesischen Mondkalender statt.

- Der am stärksten verbreiteten Legende nach wird das Fest zum Gedenken an den Dichter Qu Yuan gefeiert, der sich 277 v.Chr. im Fluss Miluo Jiang ertränkt haben soll, um gegen die damalige korrupte Regierung zu protestieren.

- Damit sein Leichnam nicht von Fischen und anderen Meerestieren gefressen wurde, ruderten viele Bewohner mit Booten auf den Fluss hinaus und warfen Teigtaschen in den Fluss, die die Fische ablenken sollten.

- Zum Drachenbootfest isst man daher heute die Teigtaschen Zongzi und veranstaltet Drachenboot-Wettkämpfe. Quelle: Chinareise.com