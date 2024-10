Stadt kann Museum nicht übernehmen

Seine Kinder haben keinen Bezug zur Raumfahrt-Begeisterung ihres Vaters und leben auch nicht in Mittweida, sagt der Sammler. Am liebsten würde er seine Schätze deshalb gegen Bezahlung an die Stadt übergeben, auch um seine Rente aufzustocken.

Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) winkt aber ab. "Die Ausstellung in deiner Qualität, die du hier bringst, lebt insbesondere auch von dir." Mit Leidenschaft stellt Tasillo Römisch kenntnisreich die Raumfahrt-Exponate interessierten Besuchern vor. So etwas sei nicht ersetzbar, meint der Rathauschef.

Auch Deutsches Technik-Museum winkt ab

Neben maßstabsgetreuen Raketenmodellen gehören viele Raritäten zur Mittweidaer Raumfahrtsammlung, die Römisch teils direkt von den Kosmonauten bekam. So gehört ein Handschuh von Juri Gagarin, dem ersten Menschen im All, zur Sammlung.



Dennoch greift auch das Deutsche Technik-Museum in Berlin nach anfänglichem Interesse doch nicht zu. Heiko Triesch vom Museum sagt, bei der Raumfahrt läge der Schwerpunkt des Museums eher auf der europäischen Raumfahrt. Zur Mittweidaer Sammlung gehören hingegen viele einmalige und begehrte Exponate aus der sowjetischen beziehungsweise russischen Raumfahrt.

Ziel: Sammlung komplett erhalten