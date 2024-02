Alte Batterien liegen vor Mareike Partsch auf dem Tisch. Was wie Müll aussieht, beinhaltet gleich mehrere Schätze: Kobalt, Nickel, Mangan, Lithium. Mareike Partsch ist Abteilungsleiterin für Mobile Energiespeicher und Elektrochemie am Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme mit Außenstelle in Freiberg und will aus den Batterien diese Schätze zurückgewinnen. In Freiberg wird an Batterie-Recycling geforscht – zumindest noch. Denn das Bundesforschungsministerium hat die Mittel für die Batterieforschung in Deutschland um rund 60 Prozent gekürzt.