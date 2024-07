Vielfalt statt Monokultur

Seit 2019 pflanzen die Freiwilligen vom Bergwaldprojekt im Forstbezirk Bärenfels neue Bäume. Noch stehen hier vor allem Fichten. Fichten sind sehr anfällig für Borkenkäfer und Stürme. Ziel des Projekts ist es, einen Mischwald zu schaffen, der langfristig auch sauberes Trinkwasser für den Großraum Dresden garantiert, erklärt Projektleiter Andreas Frieseke. Er ist Förster und arbeitet seit 2009 für den Verein.

Der Waldumbau als Kernaufgabe

In ganz Deutschland kümmert sich der Verein Bergwaldprojekte um den Waldumbau. "Viele Waldgebiete sind mit Bäumen bewachsen, die langfristig die Klimaveränderungen nicht ertragen. Wir sehen ganz viele kahle Waldflächen", sagt Frieseke. Bei den Bergwaldprojekten kann man beim Aufforsten helfen. Neue Bäume werden im Frühjahr oder im Herbst gepflanzt. Im Sommer geht es, wie hier im Osterzgebirge, um die Waldpflege.

Nur was man versteht, lieben und schätzen gelernt hat, kann man am Ende auch erhalten. Andreas Frieseke Förster

Auch bei der Renaturierung und Pflege von Mooren und Wiesen kann man mitanpacken. Ziel des Bergwaldprojektes ist, dass die Menschen den Wald verstehen lernen, sagt Andreas Frieseke, denn: "Nur was man versteht, lieben und schätzen gelernt hat, kann man am Ende auch erhalten."

Ein eigener aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Viele Leute kommen zum Bergwaldprojekt, weil sie sich Sorgen um die Umwelt machen. Elizabeth, die regelmäßig an den Projekten teilnimmt, erklärt: "Im Alltag hört man so viele Meldungen, wie das Klima sich verändert und welche Problematiken entstehen. Mir hilft das, konkret was zu tun."

Urlaub fürs Gehirn

Für viele ist die Arbeit im Wald eine willkommene Abwechslung zum Alltag. Auch wenn es ganz schön anstrengend ist, den ganzen Tag mit der Sichel Sträucher wegzuschneiden, genießt es Jenny, eigentlich Vertriebsassistentin, "endlich mal was mit den Händen zu schaffen."

Gemeinschaft und Naturerlebnis

Deshalb verbringt auch Regina ihren Urlaub lieber hier im Wald als am Strand: "Entspannt finde ich hier im Wald zu sein, die Vögel zu hören, den Wald zu riechen, das ist einfach wunderschön. Und die Leute passen für mich auch total". Die Freiwilligen kommen aus den unterschiedlichsten Berufen und Altersgruppen. "Wir haben Schüler, Studenten, Manager und Handwerker dabei", erzählt Andreas Frieseke. Der Austausch und das gemeinsame Ziel, der Natur etwas Gutes zu tun, schweißt die Gruppen zusammen.

Bildrechte: MDR/Eleonore Grahovac

Müde Muskeln, wacher Geist

Zwar sind viele Teilnehmer nach der Woche körperlich schon erschöpft, beobachtet Andreas Frieseke: "Es ist schon ein Abenteuerurlaub, aber nach der Woche sind die Leute geistig so erholt, dass alle wieder gestärkt in den Alltag zurückgehen können." Die Arbeit im Wald verbinde sie tief mit der Natur. Am Ende des Tages belohnt ein frisch gekochtes Abendessen und gemütliches Beisammensein am Lagerfeuer die Mühen. Bis dahin ist es heute im Forstbezirk Bärenfels aber noch ein bisschen hin. Um 13 Uhr gibt es erstmal Mittagessen.

Bildrechte: MDR/Eleonore Grahovac

Mitmachen leicht gemacht