Der Landkreis Mittelsachsen hat die Ortschaftsratswahl im Augustusburger Ortsteil Hennersdorf für ungültig erklärt. Das Landratsamt begründete seine Entscheidung am Freitag mit einer möglichen Beeinflussung von Briefwählern. Diesen hatte die Stadt Augustusburg die Möglichkeit eingeräumt, ihre Unterlagen für die Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 im Rathaus abzuholen und dort auch gleich auszufüllen. Das Problem: In dem für die Briefwahlabstimmung genutzten Raum stand gut sichtbar ein altes CDU-Plakat vom Landtagswahlkampf 2019, das die Stadt dort eingelagert hatte.

Das Landratsamt hatte als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde im Wahlprüfungsverfahren mit Hilfe von Simulationsrechnungen untersucht, wie stark sich diese mögliche Wahlbeeinflussung auf die Ergebnisse ausgewirkt haben könnte. Für die Stadtratswahl Augustusburg und die jeweiligen Ortschaftsratswahlen in Augustusburg, Erdmannsdorf/Kunnersdorf und Grünberg war sie demnach unerheblich. Für die Ortschaftsratswahl im knapp 300 Einwohner zählenden Hennersdorf könne dagegen nicht sicher ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis ohne die mögliche Wahlbeeinflussung anders ausgefallen wäre. Immerhin wurden laut Landratsamt in diesem Fall gut sechs Prozent der abgegebenen Stimmen sozusagen im Angesicht des alten CDU-Wahlplakats abgegeben. In der nun für ungültig erklärten Wahl hatte die CDU zwei der sechs Sitze im Ortschaftsrat geholt, die anderen vier gingen an eine Wählervereinigung.