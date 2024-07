Der Rücktritt des Landrates von Mittelsachsen wird unterschiedlich bewertet. Dirk Neubauer hatte am Dienstag seinen Rückzug vom Amt des Landrates erklärt. Als Grund gab der 53-Jährige parteilose Kommunalpolitiker eine "persönliche, diffuse Bedrohungslage aus der rechten Ecke" und einen "mangelnden politischen Gestaltungswillen in der Region" an.

Der CDU-Landrat des Erzgebirgskreises, Rico Anton, weist auf ein generelles Problem hin: "Es ist ja nicht so, dass nur Politiker beklagen, dass der Umgang rauer geworden ist. Das erleben viele auch im Privatleben, die mit Politik im engeren Sinn am Hut haben." Der Kommunalpoliter sagte MDR SACHSEN, alle sollten sich an die Grundsätze von Respekt, von Höflichkeit und einem ordentlichen Miteinander gewöhnen. Von der Familie bis zum Umgang mit Politikern. Mehrheiten im Kreistag zu bekommen, hat CDU-Mann Anton nicht. Er sei ein konservativer Politiker in einem mehrheitlich konservativen Kreistag. Insofern sei es schwierig seine Situation mit der von Neubauer zu vergleichen.