An der AfD-Veranstaltung beteiligten sich laut Polizei bis zu 2.000 Menschen. An dem Gegenprotest unter dem Motto "Freiberg hat keinen Bock auf Faschismus" nahmen demnach etwa 100 Menschen teil. Die Polizei nahm am Sonnabend noch eine Anzeige wegen Beleidigung auf und stellte mehrere "linksmotivierte Schmierereien" an Verkehrsschildern fest.

Am Wochenende hatte es in Sachsen mehrere mutmaßliche rechtsextreme Vorfälle gegeben. So sollen in Schwarzenberg zwei Männer T-Shirts mit Hakenkreuzen getragen haben. Außerdem sollen sie mit anderen Beteiligten rassistische Parolen gerufen haben. Auch im Umfeld des Sachsenring-Motorsport-Wochenendes gibt es Ermittlungen. Mehreren Personen wurde Hausverbot erteilt, nachdem sie offenbar verfassungsfeindliche Parolen skandierten. Zwei Männer kamen in Polizeigewahrsam.