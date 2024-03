Am 3. März wird in Großschirma, einer nördlich von Freiberg gelegenen Gemeinde mit rund 5.500 Einwohnern und neun Ortsteilen, ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahl wäre eine von vielen.

Zwei Gründe ziehen das überregionale Interesse allerdings auf den Urnengang in der Gemeinde. Zum einen ist das der Grund der Wahl: der Suizid des langjährigen und bis dahin amtierenden Bürgermeisters Volkmar Schreiter im Herbst vergangenen Jahres.

Zum anderen könnte nach der Wahl das erste Stadtoberhaupt in Sachsen mit AfD-Parteibuch die Geschicke einer Gemeinde lenken. Anders verhält es sich in Pirna: Dort hat in dieser Woche der parteilose Tim Lochner sein Amt als neuer Oberbürgermeister angetreten. Lochner war von der AfD aufgestellt worden.