Puhdys-Auftrittsverbot in Leipzig

Bei der großen Beliebtheit, die die Puhdys später bei der DDR-Führung genossen haben, überraschen die Auftrittsverbote in Brand-Erbisdorf und Leipzig, von denen Birr in seiner Biografie berichtet. In Brand-Erbisdorf seien sie in ihren Band-Anfängen an der DDR-Regelung gescheitert, 60 Prozent Musik aus sozialistischen Ländern zu spielen. "Wir hatten da noch gar keine eigenen Titel. Und aus dem Osten wollten wir nichts spielen, da gab es ja noch keine Rockmusik, sondern nur Schlager", erzählt Birr.

Die haben uns regelrecht überrannt. Dieter "Maschine" Birr

In Leipzig dagegen waren die Fans einfach zu übermütig. Bei einer Großveranstaltung im Stadion kam die Band nicht über den ersten Song hinaus, weil das Publikum über die Spielfläche auf die Band zugerannt kam: "Die haben uns regelrecht überrannt", erinnert sich Birr. "Die Bühne war einfach nur so ein Bretterboden auf dem Boden, also keine hohe Bühne. Da haben die uns überrannt und dadurch war das Konzert beim ersten Titel schon beendet", erzählt er weiter, aber muss gleichzeitig zugeben, dass das Ereignis der Band nicht geschadet hat: "Es war natürlich letzten Endes eine tierische Promotion für uns, aber dann durften wir eine Weile nicht in Leipzig spielen."

Die Angst vor der Angst

Etwas nachdenklicher wird Birr, wenn er an eine Erkrankung vor zwanzig Jahren zurückdenkt, von der er auch in seinem Buch erzählt. 2003 plagten ihn Schwindelanfälle und eine Gesichtslähmung. Die Ärzte fanden heraus, dass er an Borreliose erkankt war. Drei Wochen Behandlung im Krankenhaus folgten. Konzerte mussten abgesagt werden und Birr von der Öffentlichkeit abgeschirmt. "Ich habe wirklich Glück, dass bei mir nichts zurückgeblieben ist", erzählt Birr.

Auch wenn die Borreliose geheilt werden konnte, erinnert sich der Musiker bedrückt an die Zeit danach: "Irgendwie hatte ich immer Angst umzufallen. Das war ganz komisch gewesen, regelrechte Angstgefühle. Ich hatte Angst, auf die Bühne zu gehen." Mit der Hilfe eines Therapeuten konnte er seine Angst überwinden.

