Die Technologie, sagt Wolf, könne man in Gießereien einsetzen, in der Glasindustrie oder in Keramik-Brennöfen. Sie benötige viel Strom, sei aber klimaneutral, wenn man Ökostrom nutze, und leicht zu installieren. "Der Nutzer entfernt den Gasbrenner, die Steuereinheit dazu. Und er steckt in dasselbe Loch, in dem heute der Erdgasbrenner steckt, steckt er zukünftig solch eine Plasmafackel rein." Das bedeute, dass Nutzer die millionenschweren Schmelzöfen einfach weiterverwenden könnten.