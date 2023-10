Der Anwalt der Familie erreicht am Feiertag die verantwortlichen Behörden nicht.

Schwerkranke Jugendliche kann in Albanien aktuell nicht ausreichend behandelt werden.

Rechtsanwalt fordert schnelle Unterstützung von deutschen Behörden für unverzügliche Rückkehr der Albanier.

Die für Dienstag geplante Rückkehr der abgeschobenen albanischen Familie mit der schwerkranken Jugendlichen nach Mittelsachsen ist zunächst gescheitert. Das bestätigte der Anwalt der Familie, Leo Matthias Waltermann, auf Anfrage von MDR SACHSEN. Nach seinem Kenntnisstand haben albanische Behörden die Familie nicht ins Flugzeuge nach Deutschland gelassen. Zuerst hatte die "Freie Presse" berichtet. Die 16-Jährige hatte sich am frühen Morgen telefonisch bei Waltermann gemeldet und über die gescheiterte Ausreise berichtet.

Anwalt erreicht am Feiertag keine zuständigen Behördenvertreter

Eine schnelle Hilfe habe der Anwalt nicht bieten können, da die deutschen Behörden am frühen Morgen und wegen des Feiertags nicht zu erreichen waren. Die 16-Jährige leidet unter Mukoviszidose und könne in Albanien nicht adäquat behandelt werden. Die schwere Erkrankung sei 2019 der Hauptgrund gewesen, weshalb die Familie 2019 nach Deutschland kam. Seither habe sich der Zustand der Jugendlichen stabilisiert, so besuchte sie eine Schule und konnte sogar Sport treiben.



Ihre Medikamente seien bei der Einreise nach der Abschiebung in Albanien eingezogen worden, sodass das Mädchen derzeit nicht versorgt ist. Die Jugendliche, so war der Plan, sollte ab diesem Mittwoch wieder in der Dresdner Uniklinik behandelt werden, sagte der Anwalt der Familie. Die Jugendliche benötige dringend diese Behandlung. Andernfalls drohe ihr ein Zusammenbruch und eine Notfallbehandlung in Albanien. Mukoviszidose-Patienten sind häufig auf Sauerstoff und eine gute Medikamenten-Einstellung angewiesen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Familie war mit notwendigen Dokumenten ausgestattet

Rechtsanwalt Waltermann hatte von der zuständigen Landesdirektion Sachsen eine sogenannte Anlaufbescheinigung zur Bestätigung des Asylverfahrens für die Rückkehr der Familie besorgt, die am Montag per E-Mail der Familie zugestellt wurde. Allerdings fehlte zunächst eine Übersetzung ins Albanische. Ferner habe der Anwalt beantragt, dass die Daten der Familie aus dem Schengen-Informationssystem gelöscht werden, in dem abgelehnte Asylbewerber hinterlegt sind.

Mukoviszidose Mukoviszidose ist eine angeborene, genetisch bedingte Stoffwechselerkrankung. Betroffen sind in unterschiedlichem Ausmaß Lunge, Bauchspeicheldrüse, die oberen Atemwege, Leber, Darm und Gallenblase. In Deutschland sind etwa 8.000 Menschen an Mukoviszidose erkrankt.

Die Lebenserwartung der Betroffenen liegt bei etwa 40 Jahren. Mukoviszidose e.V. – Bundesverband Cystische Fibrose (CF)

Familie finanziert Ticket selbst