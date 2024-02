In Freiberg ist das neue Stadtarchiv feierlich eingeweiht worden. Nach fünfjähriger Bauzeit erstrahlt das historische Herderhaus in neuem Glanz. Rund 23 Millionen Euro hat die Sanierung des Gebäudes nach Angaben der Stadt gekostet. Die Hälfte davon stamme aus Fördermittel aus dem Bund-Länder-Programm. Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger sagte MDR SACHSEN: "Schlussendlich muss man sagen, es ist mit 23 Millionen Euro auch die zweitteuerste Baumaßnahme unserer Stadt. Mitten in der Altstadt - also quasi eine Operation am offenen Herzen und da ist Qualität entscheidender als Quantität."