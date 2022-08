Am Mittwochabend wird im Stadtarchiv in Dresden die Ausstellung "NEUN METER VIERZIG. Die Jahrhundertflut in Dresden 2002" eröffnet. Der Titel spielt an auf den damaligen Höchststand des Wassers in der Stadt. Höher als 9,40 Meter hatte es zuvor noch nie in Dresden gestanden. Mit persönlichen Fotografien, Erinnerungsstücken und Geschichten dokumentiert die Ausstellung die Ereignisse rund um das Hochwasser vom August 2002. Viele Dresdnerinnen und Dresdner waren laut Stadtverwaltung bereits einem 2021 gestarteten Aufruf gefolgt und übergaben dem Stadtarchiv ihr privates Material für die Ausstellung.