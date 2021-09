European Peace Ride Kulturhauptstadt-Friedensfahrer wieder zurück in Chemnitz

Unter großem Jubel sind am Sonntag die Teilnehmer des "European Peace Ride" in Chemnitz empfangen worden. Mehr als 80 Hobbysportlerinnen und -sportler waren in zwei Tagen nach Prag und zurück geradelt. Die "Friedensfahrt reloaded" war eine Aktion im Rahmen des Chemnitzer Kulturhauptstadtjahres 2025.