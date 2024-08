In Zeiten finanzieller Not vieler Krankenhäuser in Ostdeutschland ist ein länderübergreifendes Versorgungszentrum für Lungen-Kranke gegründet worden. Wie das Klinikum in Chemnitz und das Klinikum Altenburger Land mitteilten, wollen sie ein "Kompetenzteam bilden", das Patientinnen und Patienten überregional versorgt. Künftig sei das Mitteldeutsche Lungenzentrum (MLZ) für Patienten in Westsachsen mit dem Vogtland und Erzgebirge, sowie in Ostthüringen und im Burgenlandkreis an zwei Standorten zuständig.