Trafo-Ideenkongress in Chemnitz Fehlende Struktur: Womit Kultur abseits von Großstädten zu kämpfen hat

Hauptinhalt

Was bewegt Kultur in ländlichen Räumen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ab heute der Trafo-Ideenkongress in Chemnitz. An ihm nimmt auch die Regisseurin Miriam Tscholl teil, die das Projekt "X-Dörfer" am Staatsschauspiel Dresden leitet. Aus ihrer Sicht wird die Kulturarbeit auf dem Land vor allem durch eine fehlende Infrastruktur erschwert.