Das Literaturfestival "Pirna schreibt" findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. An zwei Wochenenden im September können Schreib- und Literaturinteressierte wieder verschiedene Workshops besuchen und sich dort etwa in Kurzgeschichten, Krimis oder autobiografischen Texten ausprobieren. Am Ende des Literaturfestivals werden die Ergebnisse dann bei einem literarischen Stadtspaziergang durch die Pirnaer Altstadt präsentiert.