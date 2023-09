Der Chemnitzer Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Mittwochabend mehrere Entscheidungen gefällt, die Auswirkungen auf das Kulturhauptstadtjahr haben werden.

Um ab Beginn des Jahres 2025 mehr Veranstaltungen in die Innenstadt holen zu können, wurde die Zahl der erlaubten - und im Verwaltungsdeutsch als "seltene Veranstaltungen" bezeichneten - Events in der Innenstadt erhöht. Derzeit sind nur 14 solcher Veranstaltungen pro Jahr erlaubt. Zukünftig sind bis zu 42 Events möglich. Auch die Flächen, auf denen solche Veranstaltungen mit hohen Geräuschpegeln in der Abendzeit stattfinden dürfen, wurde ausgeweitet. Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit großer Mehrheit angenommen.