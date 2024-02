Am Mittwoch hat die Belegschaft von Knorr in Auerbach im Vogtland auf einer Betriebsversammlung auf dem Neumarkt gegen den geplanten Abbau von 85 Stellen protestiert. Die Forderung der Gewerkschaft Nahrungs-Genuss-Gaststätten (NGG): Statt den Stellenabbau voranzutreiben, soll der Konzern ein alternatives Konzept mit einer neuen Produktpalette entwickeln.

Betriebsrats-Chef Mario Schädlich sieht keinen Grund für die Streichung der Stellen in Auerbach. "Im Moment ist unser Werk sogar sehr gut ausgelastet. Aber leider ist es eine Konzernentscheidung." Die Produktionsvolumen würden so verteilt, wie es dem Konzern nutze. "Und das betrifft leider jetzt unser Werk in Auerbach."