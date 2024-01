Im Knorr-Suppen-Werk in Auerbach im Vogtland droht der Kahlschlag. Der Unilever-Konzern als Eigentümer will bis zum Herbst mehr als die Hälfte der 175 Beschäftigten entlassen. Zudem sollen drei Produktionslinien abgebaut werden. Das sei am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung angekündigt worden, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Eine "Schließung auf Raten" werde die Gewerkschaft nicht akzeptieren.