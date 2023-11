Die Bäckerei Börner im Oelsnitzer Industriegebiet wirkt wie ausgestorben. Zwei Lieferwagen stehen auf dem Hof, durch das Fenster der Backstube sind Formen, Schüsseln und aufgerissene Säcke mit Backzutaten zu sehen. Am 28. September wurden hier zum letzten Mal Brot, Brötchen und Kuchen gebacken.

Eine frühere Verkäuferin, die anonym bleiben möchte, erinnert sich. "Wir haben einen Anruf bekommen, dass ab dem nächsten Tag erst einmal geschlossen ist wegen Schabenbefall." Schon im vergangenen Jahr hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien deswegen sehr verunsichert gewesen. "Dann waren wir beim Chef und haben mit ihm geredet. Wir waren in der Bäckerei und haben dort geputzt." Die Hygiene sollte am nächsten Tag kommen und sagen, ob es weitergeht.

Doch der Betrieb blieb geschlossen. Seitdem ist der Firmenchef weder persönlich noch per Post oder telefonisch erreichbar. Das bestätigte das Landratsamt auf MDR-Anfrage. Für die dutzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blieb dies nicht ohne Folgen. "Uns fehlt auch ein Monatsgehalt. Wir haben normal gearbeitet und von jetzt auf gleich war alles vorbei. Da gab es auch kein Geld", sagt die ehemalige Mitarbeiterin.

bei der Bäckerei Börner in Oelsnitz

Neun Jahre war die Frau in dem einst erfolgreichen Familienunternehmen angestellt. Sie hat auch 2020 den Übergang des Geschäftsbetriebes vom Vater auf den Sohn miterlebt.

Strafgesetzbuch § 283 Bankrott Der Bankrott als einer der Insolvenzdelikte ist eine Besonderheit im deutschen Strafecht. Wer sich bei Überschuldung oder drohender oder eintretender Zahlungsunfähigkeit einen Fehltritt leistet, droht sich schnell gem. § 283 StGB strafbar zu machen. Der Straftatbestand des Bankrotts gemäß §283 StGB dient dem Schutz des Wirtschaftsverkehrs, insbesondere den Interessen der Gläubiger und der Gesamtwirtschaft, indem er wirtschaftlich verantwortungslose Verhaltensweisen, die entweder in einer wirtschaftlichen Krisensituation vorgenommen werden oder deren Vornahme eine solche herbeiführt – sogenannte Bankrotthandlungen – unter Strafe stellt. Quelle: Buse-Herz-Grunst Rechtsanwälte

Nach Aussage der zuständigen Staatsanwaltschaft in Chemnitz seien die Ermittlungen wegen Bankrottverdachts gegen die Bäckerei Börner in Oelsnitz erst am Anfang. Viele Mitarbeitende des Unternnehmens haben inzwischen einen neue Arbeitsstelle gefunden.