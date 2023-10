Stetige Investitionen in den eigenen Betriebt macht auch die "Jürgen Voigt Meisterwerkstatt für Metallblasinstrumente". "Wir sind bestrebt, immer neue Technologien und neue Ideen zu haben. Wenn sie früher auf den Messen wie in Frankfurt, die es heute nicht mehr gibt, ohne Neuigkeit angetreten sind, hat niemand zu ihnen hingeschaut", berichtet der Seniorchef Jürgen Voigt. Jeder Euro Gewinn, der übrig bleibt, wird konsequent in Zukunftstechnologie gesteckt. So zum Beispiel in eine hochmoderne Fräse für 250.000 Euro. Sie stellt in der Meisterwerkstatt die Werkzeuge her.