Grundstücksauktion Alter Bahnhof in Reichenbach für 73.000 Euro versteigert

Das marode Bahnhofsgebäude in Reichenbach im Vogtland ist versteigert worden. Es ging am Mittwoch bei einer Grundstücksauktion in Dresden an einen neuen Besitzer.



Oberbürgermeister Henry Ruß (Linke) hofft nun auf bessere Zeiten für das markante Gebäude. Er sagte auf Nachfrage von MDR SACHSEN, dass der Käufer das Objekt im Auftrag der Stadt erworben habe, zu einem guten Preis. Ziel sei es, den Bahnhof in absehbarer Zeit wieder in kommunaler Hand zu haben, so Ruß. Aktuell fehle jedoch das Geld im Haushalt, um den Bahnhof direkt zu erwerben. Zu gegebener Zeit soll mit dem Verkäufer über ein Vorkaufsrecht verhandelt werden.