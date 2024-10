Nach dem Brand in einem Plauener Mehrfamilienhaus ist eine Welle der Hilfsbereitschaft angelaufen. Über die sozialen Netzwerke wurden Spenden gesammelt und Unterkünfte organisiert. So kamen inzwischen alle 19 Menschen, die durch das Feuer und Löschwasser ihr Obdach verloren haben, unter - unter anderem in einem Hotel, bei einer Kirchgemeinde und in einer Seniorenresidenz.

Auch bei Freunden auf dem Sofa und in einem ungeheizten Bungalow an der Talsperre Pöhl haben Brandopfer vorerst ein Dach über dem Kopf gefunden. Wie lange sie in den Notunterkünften ausharren müssen, ist noch unklar. Das Brandhaus ist nach wie vor nicht bewohnbar.

Bewohnerin erinnert sich an Flucht durchs Treppenhaus