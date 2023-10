Eigentlich haben die Muscheln bereits im Triebelbach gewohnt. "Vier Jahre lang haben sie dort in Käfigen verbracht, um sich an die Umgebung zu gewöhnen", erklärt Hydrobiologe Felix Grunicke. Er nimmt von jedem Tier die Maße, bevor es in die Freiheit entlassen wird. "Die Muscheln sind jetzt schon groß. Wir haben hier eine Muschel mit einer Länge von knapp 6,7 Zentimetern." Es seien auch jüngere Muscheln mit einer Länge von vier Zentimetern dabei. Auch die würden ausgewildert.