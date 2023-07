Perlmutter-Verarbeitung in Adorf Das bereits bestehende Perlmutter- und Heimatmuseum im vogtländischen Adorf erinnert an die jahrhundertealte Tradition der Perlmutterverarbeitung, die mit dem ehemals reichen Vorkommen der Flussperlmuschel im Einzugsgebiet der Weißen Elster in Verbindung steht. Perlmutter wurde seit dem 14. Jahrhundert hier verarbeitet. In der Blütezeit Mitte der 1870er-Jahre soll es in Adorf mehr als 600 Betriebe zur Perlmutterverarbeitung gegeben haben. Damit war Adorf das Zentrum der Perlmutterverarbeitung in Deutschland. Quelle: Sächsisches Ministerium für Regionalentwicklung