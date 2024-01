Nach dem Angriff auf die Besatzung eines Leichenwagens in Plauen geht die Polizei nicht von einer gezielten Tat aus. Einer der Angreifer soll stark alkoholisiert gewesen sein. Bei den Tätern handele es sich um zwei Männer im Alter von 23 und 25 Jahren, die von der Polizei gestellt werden konnten. Zwei weitere Täter sind noch auf der Flucht.

In der Nacht zum Sonntag hatten sich vier Personen in der Nähe des Vogtland-Klinikums dem Leichenwagen in den Weg gestellt. Als Fahrer und Beifahrer daraufhin ausstiegen, wurden sie geschlagen und getreten.