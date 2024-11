Das etwa anderthalbjährige Luchsmännchen Anton ist am Freitag in der Nähe von Schöneck im Vogtland tot aufgefunden worden. Der Fundort befand sich etwa 20 Meter entfernt von der Kreisstraße zwischen Arnoldsgrün und Schilbach auf dem angrenzenden Feld, wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilte.



Nach der Daten- und Spurenlage war die Wildkatze in der Nacht zum Freitag oder am frühen Freitagmorgen mit einem Lastwagen kollidiert. Das Tier erlag später seinen Verletzungen und wird am Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin pathologisch untersucht.

Bildrechte: Archiv Naturschutz LfULG/ Dirk Schönfelder