Bildrechte: Archiv Naturschutz LfULG / R. Oehme

Auswilderungsprogramm Luchse im Erzgebirge heimisch geworden

29. August 2024, 06:00 Uhr

Nur sehr wenige Luchse leben in Deutschland noch in freier Wildbahn. Bis 2027 sollen insgesamt 20 dieser Wildkatzen im Erzgebirge und Umgebung ausgewildert werden. Das Umweltministerium will mit diesem Programm den Luchs nach mehr als 300 Jahren wieder nach Sachsen holen. Die erste Zwischenbilanz des Programms stimmt die Initiatoren zuversichtlich.