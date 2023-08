Im Vogtlandkreis ist es zu Unregelmäßigkeiten bei Zahlungen an Geflüchtete aus der Ukraine gekommen. Es sei ein sogenanntes Möbelgeld ausgezahlt worden, obwohl Wohnungen bereits möbliert waren. Das hat die Verwaltung des Vogtlandkreises auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Ob Behördenversagen oder Sozialmissbrauch vorliegen, soll untersucht werden. Zuerst hatte die "Freie Presse" über die Fälle berichtet .

Der Leiter des Ordnungs- und Ausländeramtes, Jens Mittenzwey, hat im Gespräch mit MDR SACHSEN von Fristüberschreitungen gesprochen. So sei in einem Fall ein Ukrainer in eine nicht ausgestattete Wohnung eingezogen, hat Wohnungserstausstattung korrekterweise beantragt. Jedoch sei die Wohnung im Nachgang durch Dritte mit ausgestattet worden.



Die Hilfen können für die Erstausstattung von Wohnungen beantragt werden, die privat angemietet und bezogen werden.