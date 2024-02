Die Polizei im Vogtland ist am Sonnabend zu einem Einsatz in den Neuensalzener Ortsteil Zobes gerufen worden. Über den Hintergrund und den genauen Ort des Einsatzes wollte sich die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag auf Anfrage von MDR SACHSEN nicht weiter äußern. Sie bestätigte lediglich, dass mehrere Platzverweise ausgesprochen wurden.

Bei der Pension in Zobes war am Sonntag telefonisch niemand zu erreichen. Sollte Rainer Winkler tatsächlich in Neuensalz sein, wäre es möglicherweise nicht sein erster Aufenthalt und der seiner Verfolger im Vogtland. Diana Zierold vom Plauener Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage erinnert sich im Gespräch mit MDR SACHSEN an den August vergangenen Jahres, als ihr "nächtelanges Gegröle" in der Straße, in der sie wohnt, aufgefallen war. "Die standen dort mit Campingbussen und haben dort übernachtet", erinnert sich Zierold. Aus Gesprächen und Medienberichten habe sie erfahren, dass sich dort in einem Haus im Stadtteil Haselbrunn der "Drachenlord" verschanzt haben soll. Ob es wirklich so war, ist bis heute nicht offiziell bekannt.