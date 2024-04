Mitte März gab einen ersten Durchlauf. Das Untersuchungsteam des Start-ups "Mirantus" kam in den Ort und führte nicht-ärztliche Untersuchungen und Messungen durch. Mit den Ergebnissen konnten die Patientinnen und Patienten im Anschluss in Videosprechstunden mit Augenärzten sprechen. Diagnosen oder Befunde gibt es bei der ersten Untersuchung laut der Mirantus GmbH jedoch noch nicht. Die Opteometristen, die die Untersuchungen durchführen, sind keine Ärzte. Sie sind in der Regel ausgebildete Augenoptikermeister mit entsprechenden Zusatzqualifikationen wie Studium oder IHK-Lehrgängen, erklärt Claus Gruber, ein Start-up-Mitbegründer. Sein Unternehmen vermittle dann aber Augenärzte für die Videosprechstunden, bei denen die Untersuchungsergebnisse ausgewertet werden. Es sei jedoch keine Pficht, an einer Videosprechstunde teilzunehmen: "Die Wahl des Augenarztes ist jedem frei überlassen. Wer mit seinem eigenen Augenarzt die Ergebnisse besprechen möchte, kann dies genauso tun", sagt Gruber.

Eingeschänkte Behandlungsmöglichkeiten sind ein Problem

Doch es gibt noch Haken: Bei den Videosprechstunden sei im Bedarfsfall eine unmittelbare Behandlung nicht möglich, sagt der Bürgermeister. Ein Sprecher des Start-ups ergänzt: "Therapien, die einen physischen Kontakt erfordern, wie zum Beispiel Operationen oder die Entfernung von Fremdkörpern, können über die Videosprechstunde nicht abgebildet werden. Genau darüber grübeln derzeit die Krankenkassen. Auf MDR Anfrage teilte die BARMER-Sprecherin Claudia Szymula mit, den neuen Versorgungsformen "sehr offen" gegenüber zu stehen. Auch TK-Sprecherin Katrin Lindner sagte MDR SACHSEN "Wir sehen darin eine große Chance, gerade auch in unterversorgten Gebieten die ärztliche Betreuung unserer Versicherten sicherzustellen."

Erstmal zogen die Organisatoren ein positives Fazit: Das Angebot sei gut angenommen worden, finden Jörg Klaffenbach und Claus Gruber. Weit über Olbernhau hinaus habe es Anfragen gegeben. Innerhalb von drei Tagen seien mehr als 300 Menschen gekommen. Mehr als 40 von ihnen, hätten angegeben, schon mal von einem Augenarzt abgelehnt worden zu sein, sagte Claus Gruber MDR SACHSEN.

Doch wie kam das Angebot am Ende bei den Patienten an?

"Der Augenarzt kommt praktisch ins Haus", wirbt Bürgermeister Klaffenbach. Ganz anders hat es Klaus Reichmann, der bei dem Versuch als Patient mitgemacht hat, erlebt. Die Erwartungen des 77-Jährigen wurden enttäuscht und er findet deutliche Worte: "Die Videosprechstunde war ein Schuss in den Ofen", sagt er. Technisch habe zwar alles einwandfrei geklappt, aber die Sprechstunde selbst habe gerade mal zwei Minuten gedauert, sagte er. Klaus Reichmann klagte über brennende Augen und darüber, dass er sehr viel Licht brauche, um gut zu sehen. In Olbernhau wurde ihm der Augenhintergrund ausgemessen. Allerdings nicht so, wie er es von seiner Augenärztin kenne: "Die tropft die Augen immer ein, damit sich die Pupillen weiten. Das wurde hier nicht gemacht." Er habe sich zwar etwas gewundert, aber nichts weiter dabei gedacht, da er vermutete, dass das Untersuchungsteam vielleicht andere Geräte nutze. Die große Enttäuschung kam mit der Sprechstunde. Dort sagte ihm ein Augenarzt per Videoschalte, dass alles in Ordnung sei: "Als ich ihm kurz meine Wehwechen beschrieb, blendete er den Namen von einem Spray ein. Das ging aber viel zu schnell." Aufschreiben können habe er es nicht. Im Nachhinein gab es weder eine E-Mail noch ein Rezept. "Ich habe für die Voruntersuchung 40 Euro bezahlt und bin jetzt eigentlich so schlau wie vorher", sagt er.

Positive Erfahrungen hat hingegen Friseurmeisterin Mandy Partzsch-Stephani gemacht. "Ich fand's rundum in Ordnung und habe mich gut betreut gefühlt", sagte die 54-Jährige MDR SACHSEN. Mit der Voruntersuchung und der Videosprechstunde sei sie zufrieden. Gedauert habe die Videosprechstunde etwa fünf bis zehn Minuten. Zuvor habe es einen kurzen Technik-Test gegeben. Für ihre trockenen Augen wurde ihr in der Sprechstunde von einem Leipziger Augenarzt eine Behandlung empfohlen. Hier enden allerdings die Möglichkeiten der Telemedizin. Der Arzt aus der Videosprechstunde habe ihr angeboten, zu ihm nach Leipzig zu kommen. Letztlich habe sie nun einen Termin im Juni in Chemnitz. "Fahrzeit: eine Stunde, aber immerhin ist es näher als Leipzig und näher als mein bisheriger Augenarzt in Dresden", sagt sie. "Mein Fazit ist positiv. Mir wurde hier eine ganz andere Behandlung vorgeschlagen, als von dem Augenarzt, bei dem ich bislang in Behandlung war. Ich hoffe, sie hilft auch."