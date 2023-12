Im Herbst 2017 fiel der Startschuss. Ein knappes halbes Jahr lang hat Jürgen Söllner in seiner Freizeit gesägt, gehobelt und gedrechselt. Die Figuren sind bis zu 1,30 Meter groß und wiegen teilweise 70 Kilogramm, sagt der Zimmermann. "Zweieinhalb Kubikmeter Holz, 30 Quadratmeter Platten und viel Kopfarbeit hat es gebraucht, damit alles am Ende hält", lacht er. "Die Frauen haben sie dann bemalt."

Pünktlich zum Advent 2018 konnte die Pyramide zum ersten Mal im Ortszentrum an der Hauptstraße aufgebaut werden. Seitdem ist in Kleingera in der Vorweihnachtszeit nichts mehr, wie es vorher war. "Es ist wirklich manchmal bisschen tricky", sagt Schneider. "Die Besucher kommen von oben die Kurve hier runter, halten an, machen Bilder hier." Da könne es schon passieren, dass es ein bisschen Stau gibt, weil ein Foto gemacht wird oder gestaunt wird.