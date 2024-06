Im kleinen Örtchen Reumtengrün bei Auerbach ist pünktlich zum Beginn der Sommerferien, das Freibad eröffnet worden. Für viele Einheimische gleicht das einem Wunder – denn die idyllische Anlage war den Unwettern vor drei Wochen gleich zweimal von einer Schlammlawine überspült worden. Davon ist nichts mehr zu sehen. Das liegt auch an den vielen Helfern, die den kleinen Betreiberverein unterstützten.

Eine der ersten, die am Eröffnungstag schwimmen will, ist Antje Damisch. Pünktlich um 10 Uhr steht sie mit dem Handtuch unter dem Arm am Eingang des Reumtengrüner Freibades. "Ich hatte schon gebangt um den Verein, dass sie es schaffen – weil das mein Stammplatz ist im Sommer."