Neuer Audioguide Mit der Stimme von "Elefant, Tiger & Co" den Tiergarten Falkenstein entdecken

Der Tiergarten in Falkenstein im Vogtland gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Jetzt gibt es in der familiären und überschaubaren Anlage eine neue Attraktion. Diesmal nicht zum Anschauen, sondern zum Anhören. Pünktlich zum Tierparkfest startete die Einrichtung am Freitagnachmittag ihren Audioguide – und zwar mit der markanten Stimme von Schauspieler Christian Steyer. Das ist der Sprecher der MDR-Tierdoku " Elefant Tiger & Co".