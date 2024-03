Für die vier Studentinnen des Studiengangs Gebärdendolmetschen an der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) ist es am Donnerstagabend eine Premiere: Sie werden erstmals bei einem Theaterstück auf der Bühne stehen und simultan für Gehörlose übersetzen. Das Stück "Traurigkeit und Melancholie oder Der aller aller einsamste George aller aller Zeiten" haben die vier während ihres Studiums in Gebärden übersetzt.

Bildrechte: Theater Plauen-Zwickau/André Leischner

Ein-Personen-Stück ideal für Gebärdensprache

Das Stück erzählt die Geschichte einer alten Riesenschildkröte. Warum sich die vier Gebärdendolmetscherinnen genau dieses Stück ausgewählt haben, beschreibt Laura Schickedanz so: "Tatsächlich waren da erstmal die technischen Vorgaben relevant. Es ist ein Monolog. Es ist nur eine Person auf der Bühne. Das macht es fürs Dolmetschen einfacher. Denn je mehr Leute auf der Bühne sind, je mehr Gespräche es gibt oder gar Gruppenszenen, desto komplizierter würde es werden. Da haben wir gedacht: das bietet sich an."

Praktisch wird das so umgesetzt, dass die Gebärdendolmetscherin an einem gut ausgeleuchteten Dolmetscherpult vor der Bühne steht. "Wir sind zu viert und wechseln uns ab. Allerdings hat das mit den Figuren zu tun, die im Stück vorkommen. Es gibt ja den einsamen George, das ist die eine Person. Dann gibt es noch ein paar andere, die aber nur durch Stimmen aus dem OFF dargestellt werden. Und dafür haben wir verschiedene Dolmetscherinnen."

Bildrechte: privat

Auch Töne und Klänge werden "gezeigt".