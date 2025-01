Für die eigenen, unbefristet Angestellten hat Volkswagen mit der Gewerkschaft eine Beschäftigungsgarantie vereinbart. Doch Dirk Vogel hat Zweifel, dass diese sich halten lässt. Für die Zwickauer Region rechnet der Netzwerkchef mit dem Verlust von Arbeitsplätzen – vor allem bei den Zulieferern: "Wir gehen insgesamt von bis zu 20.000 Beschäftigten aus. Diese Zahl ist sehr groß, lässt sich relativ schnell herleiten. Wir haben allein in der Region Westsachsen über 50.000 Beschäftigte in der Branche. Die hängen nicht alle am Automobil, aber das geht dann im Prinzip in die Region, bis zu denen, die vielleicht bei dem einen oder anderen Zulieferer die Kantine betreiben."