Der Dom St. Marien in Zwickau soll erstmals in seiner 800 Jahre alten Geschichte Besucher-Toiletten erhalten. Einem Stadtsprecher in Zwickau zufolge, wurde ein Konzept über die Fördermittel einstimmig im Finanzausschuss beschlossen. Demnach wird das Projekt von Bund, Sachsen, Stadt und der Evangelischen Kirche gefördert. Der geplante WC-Kubus soll im Zuge der rund 300.000 Euro teuren Sanierungsarbeiten der nördlichen Dom-Vorhalle eingebaut werden. Der Kubus wird so geplant, dass er jederzeit zurückgebaut werden kann.