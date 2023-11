Es ist eine kleine Sensation: Eine etwa 600 Jahre alte Skulptur des Kopfes von Johannes dem Täufer kehrt in die Kirche in Groß Rossau bei Osterburg zurück. Das hölzerne Kunstwerk wurde in den 1960er Jahren für eine Dauerausstellung nach Arendsee gebracht. Die Ausstellung bestand bis kurz nach der Wende, erzählt Pfarrer Norbert Lazay.

"Und dann hieß es plötzlich, der Kopf sei nicht mehr da. Da bin ich der Sache mal nachgestiegen", sagt Lazay. Er fand den Kopf in einer Tüte in einem Schrank im Pfarramt in Arendsee. "In so einer ganz schrecklichen Aldi-Tüte. Und dann haben sie mir den auch so in der Tüte, wie er war, mitgegeben."