Orgel schmerzlich vermisst

Den Streufdorfern fehlt der satte Klang ihrer Orgel. Auch Gisela Storch vermisst die feierlichen Klänge und tut das, was sie am liebsten macht. Stricken. Ihre kuschligen Socken mit extra langem Bein verkauft sie auf Weihnachtsmärkten und Dorffesten. Zehn Euro das Paar.

Ich freue mich wirklich sehr, dass die Socken so gut ankommen. Gisela Storch

Fast 500 Euro hat sie so schon zusammen bekommen. "Manche spenden mir auch Wolle oder helfen beim Verkaufen", so Storch. "Ich freue mich wirklich sehr, dass die Socken so gut ankommen." Sogar in Berlin, München oder Nürnberg seien jetzt einige der Streufdorfer Kirchensocken zu Hause. Allerdings: So viel stricken, wie Geld gebraucht wird, kann Storch gar nicht.

Der Anfang ist gemacht

"Zum Glück gab es eine großzügige Spende", erzählt der Kirchenälteste. So konnte die Reparatur in Angriff genommen werden. Die Orgelbauer schätzen die Gesamtkosten auf mindestens 116.000 Euro. Aktuell fehlen laut Schmidt noch rund 40.000 Euro. Deshalb wird im Dorf jetzt jede Gelegenheit genutzt, um Geld einzutreiben. Bei Straßensammlungen zeigen sich die Einwohner großzügig. Kaum einer, der keinen kleineren oder größeren Schein in die Spendenbüchse steckt.

Backen für die Orgel

Außerdem wird alle paar Wochen das Backhaus angeschürt. Fritz Weiler ist eigentlich Elektriker, stammt aber aus einer Bäckerfamilie. Pro Backgang schaffen die Hobbybäcker 50 Brote. "Meist sind sie ganz schnell weg", freut sich Weiler. Der Erlös gehe selbstverständlich komplett an die Orgel.

Orgel-Nachwuchs gesichert

Jason Müller ist 13 Jahre alt und hat schon ziemlich viel Musik im Blut. Künftig will er die Orgel spielen. Heute darf er an der guten alten Dame schon mal zur Probe sitzen. "Es fühlt sich gut an", sagt er und probiert die Tasten aus und zieht an dem einen oder anderen Register. Etwas verwundert ist er über den Spiegel direkt über seinem Kopf.

Ich finde es traurig, dass die Orgel so kaputt ist. Aber sie wird repariert, das ist die Hauptsache. Jason Müller

Schmidt klärt auf. "Da kannst du den Pfarrer sehen. Im Gottesdienst muss er dir doch den Einsatz geben". Jason nickt. "Ich finde es traurig, dass die Orgel so kaputt ist. Aber sie wird repariert, das ist die Hauptsache."

